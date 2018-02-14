Бах объяснил россиянам причины недопуска спортсменов к ОИ-2018

Бобслеист Максим Андрианов сообщил, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на встрече с олимпийцами объяснил причины недопуска российских спортсменов к Играм 2018 года в Пхёнчхане.

«Бах рассказал нам, что были специальные люди, которые всё проверяли, по каждому спортсмену отдельно. У МОК были определённые сомнения по допинговым пробам ряда российских спортсменов», — цитирует Андрианова ТАСС.

Бобслеист также рассказал, что инициатива встречи исходила от МОК. Собрание состояло из двух частей. Сначала глава МОК выступил с речью перед российскими олимпийцами, а потом ответил на вопросы спортсменов.

«Вопросов было достаточно много, глава МОК старался дать ответ на каждый из них. Мне кажется, эта встреча была важна и для нас, и для него», — отметил Андрианов.

Ранее сообщалось, что Бах провёл встречу с российскими спортсменами в Пхёнчхане.