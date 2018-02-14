Глава МОК Бах провёл встречу с российскими спортсменами в Пхёнчхане

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провёл встречу с российскими спортсменами в Пхёнчхане.
Глава МОК Бах провёл встречу с российскими спортсменами в Пхёнчхане
  • Томас Бах
  • Reuters

Встреча состоялась в Олимпийской деревне в горном кластере. На ней присутствовали спортсмены, не задействованные в тот момент в официальных стартах, тренировках и мероприятиях.

Ранее Бах позитивно воспринял большое количество российских болельщиков с национальными флагами на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

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