Глава МОК Бах провёл встречу с российскими спортсменами в Пхёнчхане

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провёл встречу с российскими спортсменами в Пхёнчхане.

Встреча состоялась в Олимпийской деревне в горном кластере. На ней присутствовали спортсмены, не задействованные в тот момент в официальных стартах, тренировках и мероприятиях.

Ранее Бах позитивно воспринял большое количество российских болельщиков с национальными флагами на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.