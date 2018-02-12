Глава МОК Бах не запрещает россиянам болеть за своих спортсменов с флагами

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах позитивно воспринял большое количество российских болельщиков с национальными флагами на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Глава МОК Бах не запрещает россиянам болеть за своих спортсменов с флагами
  • Томас Бах 
  • Reuters

«Всегда хорошо, когда болельщики на трибунах поддерживают атлетов. Зрители — свободные люди, и они могут болеть, если делают это правильным способом», — приводит слова Баха «Чемпионат».

МОК запретил российским спортсменам выступать на Играх в Пхёнчхане под своим национальным флагом, а также выдвинул ряд требований относительно поведения на Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что Бах планирует посетить КНДР после окончания Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

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