Глава МОК Бах намерен посетить Северную Корею после ОИ-2018
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах планирует посетить КНДР после окончания Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
Об этом сообщает Reuters.
Мероприятие пройдёт в рамках соглашения организации с Южной Кореей и КНДР.
Делегации из двух стран Корейского полуострова прошли под единым флагом во время церемонии открытия Игр.
Олимпиада в Пхёнчхане завершится 25 февраля.
Ранее МОК поздравил российских фигуристов с серебром командного турнира ОИ-2018.
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