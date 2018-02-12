Глава МОК Бах намерен посетить Северную Корею после ОИ-2018

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах планирует посетить КНДР после окончания Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Об этом сообщает Reuters.

Мероприятие пройдёт в рамках соглашения организации с Южной Кореей и КНДР.

Делегации из двух стран Корейского полуострова прошли под единым флагом во время церемонии открытия Игр.

Олимпиада в Пхёнчхане завершится 25 февраля.

Ранее МОК поздравил российских фигуристов с серебром командного турнира ОИ-2018.