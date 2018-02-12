МОК поздравил российских фигуристов с серебром командного турнира ОИ-2018
Международный олимпийский комитет (МОК) поздравил российских фигуристов с завоеванием серебряных медалей в командном турнире на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
«Поздравляем OAR (олимпийских спортсменов из России. — RT) с серебряными медалями командного турнира фигуристов», — говорится в сообщении в Twitter.
Congratulations #OAR on #Silver at the #FigureSkating Team Event!#PyeongChang2018#FigureSkating@ISU_Figurepic.twitter.com/z4ohVIGMb9— Olympic Channel (@olympicchannel) 12 февраля 2018 г.
Ранее тренер Алексей Мишин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что не нужно делать трагедию из серебра фигуристов на ОИ-2018.
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