МОК поздравил российских фигуристов с серебром командного турнира ОИ-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) поздравил российских фигуристов с завоеванием серебряных медалей в командном турнире на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Поздравляем OAR (олимпийских спортсменов из России. — RT) с серебряными медалями командного турнира фигуристов», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее тренер Алексей Мишин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что не нужно делать трагедию из серебра фигуристов на ОИ-2018.