Капризов удвоил преимущество сборной России по хоккею в матче против Словакии на ОИ-2018

Короткая ссылка
Сборная России удвоила преимущество в матче первого тура группового этапа хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане против команды Словакии.
Капризов удвоил преимущество сборной России по хоккею в матче против Словакии на ОИ-2018
  • Reuters

На пятой минуте встречи шайбу забросил Кирилл Капризов с передачи Никиты Гусева.

На данный момент счёт в матче 2:0 в пользу российской сборной.

Ранее Николай Прохоркин забросил первую шайбу сборной России на ОИ-2018.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Олимпийские игры 2018 Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
Новости
Все материалы
Загрузка...
© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»,
2005—2018. Все права защищены.