Капризов удвоил преимущество сборной России по хоккею в матче против Словакии на ОИ-2018
Сборная России удвоила преимущество в матче первого тура группового этапа хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане против команды Словакии.
- Reuters
На пятой минуте встречи шайбу забросил Кирилл Капризов с передачи Никиты Гусева.
На данный момент счёт в матче 2:0 в пользу российской сборной.
Ранее Николай Прохоркин забросил первую шайбу сборной России на ОИ-2018.
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