Капризов удвоил преимущество сборной России по хоккею в матче против Словакии на ОИ-2018

Сборная России удвоила преимущество в матче первого тура группового этапа хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане против команды Словакии.

Reuters

На пятой минуте встречи шайбу забросил Кирилл Капризов с передачи Никиты Гусева. На данный момент счёт в матче 2:0 в пользу российской сборной. Ранее Николай Прохоркин забросил первую шайбу сборной России на ОИ-2018.