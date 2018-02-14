Прохоркин забросил первую шайбу сборной России по хоккею на ОИ-2018

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Сборная России открыла счёт в матче первого тура группового этапа хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане с командой Словакии.
Прохоркин забросил первую шайбу сборной России по хоккею на ОИ-2018
  • © Владимир Песня / РИА Новости

Шайбу забросил Николай Прохоркин. Ассистентами выступили Владислав Гавриков и Вячеслав Войнов. 

На данный момент счёт 1:0 в пользу российской сборной

Ранее олимпийский чемпион Алексей Яшин назвал сборную России по хоккею фаворитом ОИ-2018.

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