Голланская конькобежка Тер Морс завоевала золото на дистанции 1000 м на ОИ-2018

Голландская конькобежка Йорин Тер Морс стала олимпийской чемпионкой на дистанции 1000 метров на Играх в Пхёнчхане.

Тер Морс финишировала с олимпийским рекордом — 1 минута 13,56 секунды.

Серебро завоевала японка Нао Кодаира (отставание 0,26 секунды), третьей стала её соотечественница Михо Такаги (+0,42).

Россиянка Ангелина Голикова стала 22-й (+3,29).

Ранее президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов объяснил, почему Сергей Грязцов не был включён в список российских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.