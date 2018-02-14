Голланская конькобежка Тер Морс завоевала золото на дистанции 1000 м на ОИ-2018

Короткая ссылка
Голландская конькобежка Йорин Тер Морс стала олимпийской чемпионкой на дистанции 1000 метров на Играх в Пхёнчхане.
Голланская конькобежка Тер Морс завоевала золото на дистанции 1000 м на ОИ-2018
  • Йорин Тер Морс
  • Reuters

Тер Морс финишировала с олимпийским рекордом — 1 минута 13,56 секунды.

Серебро завоевала японка Нао Кодаира (отставание 0,26 секунды), третьей стала её соотечественница Михо Такаги (+0,42).

Россиянка Ангелина Голикова стала 22-й (+3,29).

Ранее президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов объяснил, почему Сергей Грязцов не был включён в список российских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Зимние виды Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
Новости
Все материалы
Загрузка...
© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»,
2005—2018. Все права защищены.