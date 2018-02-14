Татьяна Тарасова выразила «респект» фигуристам Тарасовой и Морозову после проката короткой программы на ОИ-2018

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в короткой программе соревнований пар на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Все молодцы сегодня. У всех идеальные программы. Проиграли только по баллам. У китайцев просто выброс дороже, причём она чиркнула ногой, но ей не отметили. А наши просто потрясающе катались, всё чисто. Респект и уважуха!» — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

Тарасова и Морозов занимают второе место после короткой программы состязаний спортивных пар на ОИ-2018, уступая китайской паре Суй Вэньцзин — Хань Цун менее балла.

Ранее Морозов поделился впечатлениями от проката короткой программы на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.