Фигурист Морозов: на льду довольно жарко

Фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, поделился впечатлениями от проката короткой программы на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Оценками довольны. Довольно сдержанно показывали свои эмоции. Соревнования ещё не закончились. Настраивались на короткую программу, будто заново приехали на старт, как будто ничего не было. Поэтому такие впечатления», — цитирует Морозова «Чемпионат».

Фигурист также поделился мнением насчёт высоких оценок у конкурентов.

«Сюда все ехали показывать свой максимум, большинство это делает. Поэтому на льду довольно жарко», — сказал Морозов.

Ранее сообщалось, что Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе на Олимпиаде в Пхёнчхане.