Горнолыжник Андриенко не сможет выступить на ОИ-2018 из-за травмы

Тренер сборной России Андрей Догадкин сообщил, что российский горнолыжник Александр Андриенко не сможет выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане из-за травмы колена.

«Он получил травму колена не здесь, а ещё до Олимпиады. Но мы всё-таки надеялись, что он сумеет восстановиться и выступить... Не получается. Поэтому Андриенко уже не выступит на Олимпиаде», — цитирует Догадкина РИА Новости.

Андриенко был заявлен для участия в гигантском слаломе, слаломе и командных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по сноуборду в дисциплине хафпайп, швейцарец Юрий Подладчиков не выступит на Играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.