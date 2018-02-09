Олимпийский чемпион Сочи по сноуборду Подладчиков не выступит на ОИ-2018
Олимпийский чемпион по сноуборду в дисциплине хаф-пайп швейцарец Юрий Подладчиков не выступит на Играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
- globallookpress.com
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Inside the Games.
Швейцарский спортсмен получил травму головы на турнире в американском Аспене в январе 2018 года. По его словам, после того как он узнал диагноз, понял, что вряд ли сможет выступить на Олимпиаде.
Ранее российский лыжник Максим Вылегжанин выразил огорчение в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции российских спортсменов на недопуск к Играм-2018.
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