Олимпийский чемпион Сочи по сноуборду Подладчиков не выступит на ОИ-2018

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Олимпийский чемпион по сноуборду в дисциплине хаф-пайп швейцарец Юрий Подладчиков не выступит на Играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
Олимпийский чемпион Сочи по сноуборду Подладчиков не выступит на ОИ-2018
  • globallookpress.com
  • © Roman Denisov

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Inside the Games. 

Швейцарский спортсмен получил травму головы на турнире в американском Аспене в январе 2018 года. По его словам, после того как он узнал диагноз, понял, что вряд ли сможет выступить на Олимпиаде.

Ранее российский лыжник Максим Вылегжанин выразил огорчение в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции российских спортсменов на недопуск к Играм-2018.

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