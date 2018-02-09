Лыжник Вылегжанин: обидно пропускать последнюю Олимпиаду в карьере

Российский лыжник Максим Вылегжанин выразил огорчение в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции российских спортсменов на недопуск к Олимпийским играм в Пхёнчхане.

«Конечно, обидно и досадно. Но ладно, есть и другие гонки, будем готовиться. Конечно, хотелось поехать на Олимпиаду. Это была бы последняя Олимпиада в моей карьере. Поэтому особенно обидно!» — цитирует Вылегжанина РИА Новости.

Лыжник отметил, что был готов выступать на ОИ-2018 в случае положительного решения CAS. Он также заявил, что ещё не решил, завершать ли спортивную карьеру.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) сделал официальное заявление относительно недопуска российских спортсменов к ОИ-2018.