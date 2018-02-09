ОКР сделал официальное заявление относительно недопуска российских спортсменов на ОИ-2018

Олимпийский комитет России (ОКР) сделал официальное заявление относительно недопуска российских спортсменов к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции 47 российских спортсменов о недопуске к ОИ-2018.

ОКР выразил сожаление в связи с тем, что многие российские спортсмены не смогут выступить на соревнованиях.

«Их непричастность к каким-либо нарушениям антидопинговых правил была подтверждена решением CAS, а также результатами постоянного и усиленного допинг-контроля на протяжении многих лет. До сих пор самим спортсменам и мировой спортивной общественности неизвестны конкретные причины, по которым не получили приглашения на Игры такие лидеры мирового спорта, как Антон Шипулин, Виктор Ан, Сергей Устюгов», — опубликовано заявление на официальном сайте ОКР.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что позиция Международного олимпийского комитета (МОК) по российским спортсменам подрывает доверие к итогам Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.