Володин заявил, что позиция МОК по России подрывает доверие к итогам ОИ-2018

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что позиция Международного олимпийского комитета (МОК) по российским спортсменам подрывает доверие к итогам Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

«Мы понимаем, что решение, которое принял МОК, подрывает доверие к итогам соревнований в рамках Олимпийских игр, когда самые сильные спортсмены не допущены. Главный вопрос в этом. Как будут чувствовать себя те, кто станет победителем, имея рядом более сильного, кого не допустили?» — сказал Володин на пленарном заседании.

Ранее в Кремле прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить иски российских спортсменов.

CAS отклонил апелляции 47 спортсменов из России на решение МОК о недопуске на ОИ-2018.