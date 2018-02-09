В Кремле прокомментировали решение CAS отклонить иски российских спортсменов
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«Мы сожалеем. Мы принимаем во внимание решение этой судебной инстанции. Безусловно, мы продолжим помогать нашим спортсменам отстаивать свои права», — сказал он.
Песков также отметил, что в настоящее время необходимо поддержать спортсменов из России, которые не могут принять участие в Олимпийских играх.
«Сейчас главное — поддержать наших спортсменов: и тех, кто остался на родине, и тех, кто поехал сейчас в Корею и будет там выступать», — добавил он.
По его словам, пока о реформировании спортивной отрасли говорить рано.
«Какие-то громкие слова про реформирование и так далее, я думаю, сейчас, наверное, не время говорить», — заключил он.
Ранее стало известно, что CAS отклонил апелляции российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде в Пхёнчхане.
Подробнее — в материале RT.