В Кремле прокомментировали решение CAS отклонить иски российских спортсменов

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В Кремле выразили сожаление в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции российских спортсменов на недопуск к Олимпиаде. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали решение CAS отклонить иски российских спортсменов
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Мы сожалеем. Мы принимаем во внимание решение этой судебной инстанции. Безусловно, мы продолжим помогать нашим спортсменам отстаивать свои права», — сказал он.  

Песков также отметил, что в настоящее время необходимо поддержать спортсменов из России, которые не могут принять участие в Олимпийских играх.

«Сейчас главное — поддержать наших спортсменов: и тех, кто остался на родине, и тех, кто поехал сейчас в Корею и будет там выступать», — добавил он.

По его словам, пока о реформировании спортивной отрасли говорить рано.

«Какие-то громкие слова про реформирование и так далее, я думаю, сейчас, наверное, не время говорить», — заключил он.

Ранее стало известно, что CAS отклонил апелляции российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде в Пхёнчхане.

Подробнее — в материале RT.

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