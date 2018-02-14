Россиянин Яхин занимает 21-е место после прыжков с трамплина в лыжном двоеборье на ОИ-2018

Российский двоеборец Эрнест Яхин занимает 21-е место после прыжков с трамплина в индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Яхин набрал 96,7 балла.

На первом месте расположился австриец Франц-Йозеф Рёрль, в активе которого 130,6 очка.

Двоеборье завершится гонкой на 10 км. Начало — в 11:45 мск.

Ранее Яхин признался, что никак не может привыкнуть к статусу олимпийского атлета из России на Играх 2018 года в Пхёнчхане.