Россиянин Яхин занимает 21-е место после прыжков с трамплина в лыжном двоеборье на ОИ-2018

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Российский двоеборец Эрнест Яхин занимает 21-е место после прыжков с трамплина в индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Россиянин Яхин занимает 21-е место после прыжков с трамплина в лыжном двоеборье на ОИ-2018
  • Эрнест Яхин
  • Reuters

Яхин набрал 96,7 балла.

На первом месте расположился австриец Франц-Йозеф Рёрль, в активе которого 130,6 очка.

Двоеборье завершится гонкой на 10 км. Начало — в 11:45 мск.

Ранее Яхин признался, что никак не может привыкнуть к статусу олимпийского атлета из России на Играх 2018 года в Пхёнчхане.

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