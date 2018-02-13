Двоеборец Яхин заявил, что не может привыкнуть к статусу OAR на ОИ-2018

Единственный представитель России в лыжном двоеборье Эрнест Яхин признался, что никак не может привыкнуть к статусу «Олимпийского атлета из России» (OAR) на Играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Стараюсь об этом забыть, но до сих пор непривычно, когда смотришь в протокол, а там написано — OAR. Иногда, когда получаешь номер, путаешься. Ещё к этому не привык», — приводит слова Яхина РИА Новости.

Он отметил, что считает себя малоприятным факторов выступление под нейтральным флагом.

Ранее тренер российских биатлонистов Гросс заявил, что в Олимпиаде участвует не настоящая сборная России.