Тренер российских биатлонистов Гросс: на Олимпиаде не настоящая сборная России

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс прокомментировал недопуск ряда отечественных спортсменов до Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

«Эта ситуация тяжёлая для биатлонистов. Конечно, они читают российские новости. Конечно, это не хорошо, что они читают там. Каждый должен понимать эту особую ситуацию вокруг наших атлетов. Наши многие биатлонисты сидят дома и ждут, когда возобновится работа. И никто не может понять, почему они не здесь», — приводит слова Гросса РИА Новости.

Гросс также добавил, что не стоит оценивать результаты российской сборной в Пхёнчане, отметив, что на них принимает участие «не настоящая» команда России.

«Я считаю, что не так важно говорить о результатах, потому что здесь не наша настоящая команда. Здесь Антон Бабиков и Матвей Елисеев, но нам не хватает других отличных биатлонистов», — добавил Гросс.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала выступление российских биатлонистов на ОИ-2018.