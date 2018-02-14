Американские СМИ: сборная США по хоккею напоминает банду уличных беспризорников

Американский журналист Ларри Брукс оценил перспективы сборной США по хоккею в преддверии олимпийского турнира на Играх в Пхёнчхане.

«Олимпийский турнир может обратить на себя внимание, если банде уличных беспризорников, которая носит майки сборной США, удастся сыграть на неожиданно высоком уровне и побороться за медали. В противном случае о победах будут повествовать представители других стран» — приводит слова Брукса New York Post.

Он также отметил, что российская сборная имеет высокие шансы на золото — впервые с 1992 года.

Ранее нападающий олимпийской сборной США и московского «Спартака» Райан Стоа назвал самого опасного игрока в составе сборной России по хоккею.