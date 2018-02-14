Женская индивидуальная гонка по биатлону перенесена из-за непогоды

Женская индивидуальная гонка по биатлону на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане перенесена из-за непогоды.

Волонтёр на огневом рубеже спринтерской гонки в соревнованиях по биатлону среди женщин

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Об этом сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU). Соревнования перенесены из-за сильного ветра, порывы которого достигают 15 м/с. Индивидуальная гонка состоится завтра, 15 февраля. Начало — в 11:15 мск. Ранее горнолыжный слалом у женщин на ОИ-2018 был перенесён с 14 на 16 февраля.