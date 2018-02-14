Горнолыжный слалом у женщин на ОИ-2018 перенесён с 14 на 16 февраля

Соревнования по горнолыжному слалому у женщин на Олимпийских играх 2018 в Пхёнчхане перенесены с 14 на 16 февраля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Олимпийскую службу новостей.

Изначально старт соревнований был намечен на 04:15 мск, но был отложен из-за сильного ветра.

В женском горнолыжном слаломе на ОИ-2018 выступает россиянка Екатерина Ткаченко.

Ранее были перенесены финальные соревнования по супергиганту на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане с 15 на 16 февраля.