Горнолыжный слалом у женщин на ОИ-2018 перенесён с 14 на 16 февраля
Соревнования по горнолыжному слалому у женщин на Олимпийских играх 2018 в Пхёнчхане перенесены с 14 на 16 февраля.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Олимпийскую службу новостей.
Изначально старт соревнований был намечен на 04:15 мск, но был отложен из-за сильного ветра.
В женском горнолыжном слаломе на ОИ-2018 выступает россиянка Екатерина Ткаченко.
Ранее были перенесены финальные соревнования по супергиганту на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане с 15 на 16 февраля.
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