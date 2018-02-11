Супергигант на ОИ-2018 перенесён с 15 на 16 февраля

Финальные соревнования по супергиганту на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане перенесены с 15 на 16 февраля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Данное решение было принято в связи с переносом соревнования горнолыжников в скоростном спуске на 15 февраля.

В числе заявленных на состязания по супергиганту спортсменов значится россиянин Павел Трихичев.

Ранее сообщалось, что в Пхёнчхане перенесли соревнования по горнолыжному спорту на ОИ из-за непогоды.