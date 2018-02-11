Супергигант на ОИ-2018 перенесён с 15 на 16 февраля
Финальные соревнования по супергиганту на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане перенесены с 15 на 16 февраля.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Данное решение было принято в связи с переносом соревнования горнолыжников в скоростном спуске на 15 февраля.
В числе заявленных на состязания по супергиганту спортсменов значится россиянин Павел Трихичев.
Ранее сообщалось, что в Пхёнчхане перенесли соревнования по горнолыжному спорту на ОИ из-за непогоды.
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