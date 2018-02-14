США завоевали 100-ю золотую медаль в истории зимних Олимпийских игр

Американский сноубордист Шон Уайт принёс США 100-ю в истории золотую олимпийскую медаль на зимних Играх.

Американцы по общему числу завоёванных золотых медалей идут на втором месте. Лидирует Норвегия, в её активе 121 золото. На третьем месте расположилась Германия (84).

На счету российских спортсменов 49 побед на зимних ОИ. По этому показателю россияне находятся на восьмом месте.

Ранее американский сноубордист Шон Уайт одержал победу в дисциплине «хафпайп» на Играх 2018 года в Пхёнчхане.