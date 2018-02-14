Американец Уайт стал олимпийским чемпионом по сноуборду в хафпайпе

Американский сноубордист Шон Уайт одержал победу в дисциплине «хафпайп» на Играх 2018 года в Пхёнчхане.

Он набрал 97,75 балла.

Серебро завоевал японец Аюми Хирано (95,25 балла), бронзу — австралиец Скотти Джеймс (92,00).

Уайт стал трёхкратным олимпийским чемпионом. До этого он побеждал на Играх в Турине (2006 год) и в Ванкувере (2010 год).

Ранее российский сноубордист Владислав Хадарин, участвовавший в соревнованиях по слоупстайлу на зимних Играх-2018 в Пхёнчхане, сравнил Олимпиаду и престижный международный турнир по экстремальным видам спорта Х-Games.