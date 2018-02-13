Вяльбе рассказала о встрече с российскими лыжниками в Пхёнчхане

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о встрече с российскими лыжниками на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.

«Я вчера встречалась с ребятами, мы пили чай и кушали торт. Всех обнимала, целовала, была рада их видеть. Это мои дети, и я не могу просто так сидеть у телевизора», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Вяльбе не получила от Международного олимпийского комитета приглашение на Игры в Пхёнчхане и прибыла в Южную Корею в качестве болельщика в составе группы титулованных олимпийцев России прошлых лет.

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