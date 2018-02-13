Резцова о бронзе Большунова и Белоруковой на ОИ: эти медали дорогого стоят

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала выступление Александра Большунова и Юлии Белоруковой, завоевавших бронзовые награды в спринте классическим стилем на Играх-2018 в Пхёнчхане.

«Ребята молодцы! Немножко слабовато финиш работали, чуть-чуть им не хватило. Молодцы, что в такой непростой ситуации боролись до последнего. Эти бронзовые медали дорогого стоят», — приводит слова Резцовой РИА Новости.

Она отметила, что впереди у спортсменов ещё много стартов в различных дисциплинах, и у них есть все шансы завоевать медали.

«Потихоньку мы набираем обороты. Ребята доказали, что мы — непобедимая держава. Мы доказываем, что мы чистые, честные и самые сильные. Нас боятся. Я думаю, что новые имена ещё будут в лыжном спорте на этой Олимпиаде», — добавила олимпийская чемпионка.

Ранее Белорукова поделилась впечатлениями от завоевания бронзовой награды на ОИ-2018.