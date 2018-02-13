Лыжница Белорукова о бронзе ОИ: есть ощущение абсолютного счастья

Российская лыжница Юлия Белорукова поделилась впечатлениями от завоевания бронзовой награды в спринте классическим стилем на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Есть ощущение абсолютного счастья. Никакого сожаления, что медаль могла быть другой, нет и быть не может. Я через многое прошла ради этой медали. Я не хочу лишний раз говорить. Сегодня я знала, что будет медаль. Были ощущения», — приводит слова Белоруковой РИА Новости.

Ранее Маркус Крамер рассказал, что Александр Легков одним из первых поздравил его с бронзовыми медалями Александра Большунова и Юлии Белоруковой на ОИ-2018.