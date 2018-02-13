Крамер рассказал, что Легков одним из первых поздравил его с бронзовыми медалями Большунова и Белоруковой на ОИ-2018

Тренер российских лыжников Маркус Крамер рассказал, что недопущенный до участия в Олимпиаде Александр Легков одним из первых поздравил его с успешным выступлением Александра Большунова и Юлии Белоруковой в спринте классическим стилем на Играх-2018 в Пхёнчхане.

«Мой телефон полон сообщений с поздравлениями. Кажется, первым пришло сообщение от Александра Легкова, он очень счастлив этому результату. Для нас всех это потрясающий результат. Каждый день я настраивал на такой результат во время собраний, поскольку это спорт и в нём всё возможно. Этот результат — особенный для тех ребят, которые не смогли сюда приехать», — приводит слова Крамера ТАСС.

Легков не получил приглашения на участие в ОИ-2018 от Международного олимпийского комитета, его апелляция в Спортивный арбитражный суд была отклонена.

Ранее сообщалось, что Большунов посвятил свою бронзовую награду ОИ болельщикам и сборной России.