Бах рассказал, что КНДР и Южная Корея согласились вместе пройти на церемонии открытия ОИ за 4 часа до её начала

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что окончательное решение о совместном участии делегаций КНДР и Южной Кореи в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане было принято за четыре часа до её начала.

«Это великое событие — даже сейчас, когда я пересматриваю его, меня до мурашек переполняют небывалые эмоции. Именно такой посыл должны транслировать Олимпийские игры. Спортсмены из КНДР и Южной Кореи держались за руки и вместе наслаждались этим моментом. Они писали историю», — приводит слова Баха Eurosport.

Он отметил, что спортсмены из КНДР и Южной Кореи показали всем потрясающий пример дружбы и мира на Корейском полуострове.

«Расскажу вам маленький секрет: окончательное решение о совместном участии делегаций сборных КНДР и Южной Кореи в параде спортсменов было принято за четыре часа до начала самой церемонии открытия. Можете представить, что происходило за кулисами в процессе этих переговоров», — добавил глава МОК.

Ранее в МОК прокомментировали информацию о возможном вручении Нобелевской премии мира Томасу Баху.