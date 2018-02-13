В МОК прокомментировали информацию о возможном вручении Нобелевской премии мира Томасу Баху
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс прокомментировал информацию о возможном вручении Нобелевской премии мира главе организации Томасу Баху.
- Томас Бах
- Reuters
«Официально МОК это не обсуждает, всё пока существует на уровне предложения», — сообщил Адамс на пресс-конференции.
Бах неофициально попал в список кандидатов на получение Нобелевской премии мира после того, как МОК договорился об объединении северо- и южнокорейских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Ранее член МОК и глава комиссии спортсменов Анджела Руджеро заявила, что объединённая женская сборная Кореи заслуживает Нобелевской премии мира.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard