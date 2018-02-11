МОК: объединённая женская сборная Кореи по хоккею заслуживает Нобелевской премии

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Член Международного олимпийского комитета (МОК) и глава комиссии спортсменов Анджела Руджеро считает, что объединённая женская сборная Кореи заслуживает Нобелевской премии мира.

«Я бы очень хотела, чтобы эта команда получила Нобелевскую премию мира. Я буду просить людей номинировать команду на эту премию. Именно саму команду, а не МОК или федерации», — приводит слова Руджеро ТАСС.

В единую сборную двух стран входят 23 хоккеистки из Южной Кореи и 12 — из КНДР.

Ранее в КНДР не сообщили о разгромном поражении объединённой женской команды Кореи от сборной Швейцарии на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

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