В КНДР не сообщили о разгромном поражении объединённой женской команды Кореи по хоккею на ОИ-2018

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В КНДР не сообщили о разгромном поражении объединённой женской команды Кореи от сборной Швейцарии на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
В КНДР не сообщили о разгромном поражении объединённой женской команды Кореи по хоккею на ОИ-2018
  • Reuters
  • © BRIAN SNYDER

Официальное государственное информационное агентство KCNA подробно сообщило об антураже исторического матча, на который спортсменки из КНДР и Южной Кореи вышли в одной команде.

Но СМИ не упомянули результат встречи объединённой команды Кореи и Швейцарии, сообщает «Спорт-Экспресс». Матч завершился со счётом 8:0 в пользу швейцарских хоккеисток.

Ранее в Международном олимпийском комитете назвали самое важное событие первого дня ОИ-2018.

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