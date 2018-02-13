Тренер женской сборной России по хоккею: счёт 0:10 в двух матчах — не удар, раньше столько пропускали за одну игру

Главный тренер женской сборной России по хоккею Алексей Чистяков прокомментировал второе подряд поражение своих подопечных на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Допускаем ошибки, не хватает концентрации. Сопротивлялись как могли, но американки тем не менее продавили. Счёт 0:10 по итогам двух матчей — это не удар. Если провести параллель с предыдущими годами, то раньше было 0:10 в одной игре, таких счетов сейчас уже нет. Да, пропускаем много, но видно, что девчонки сражаются и прогрессируют», — приводит слова Чистякова РИА Новости.

Россиянки потерпели поражение в матчах с Канадой и США с одинаковым счётом 0:5. Следующими соперницами сборной России станут хоккеистки из Финляндии.

Ранее сообщалось, что американская хоккеистка стала автором самого быстрого дубля в истории ОИ в матче с Россией.