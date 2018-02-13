Медведев поздравил лыжников Белорукову и Большунова с бронзовыми медалями ОИ-2018
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских лыжников Юлию Белорукову и Александра Большунова с завоеванием бронзовых медалей на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
- Дмитрий Медведев
- РИА Новости
«Бронзовые медали Олимпиады в спринтерских гонках — у наших лыжников. Юлия Белорукова, Александр Большунов, поздравляю!» — написал Медведев в своём Twitter.
Бронзовые медали Олимпиады в спринтерских гонках у наших лыжников. Юлия Белорукова, Александр Большунов, поздравляю! #PyeongChang2018#Olympics— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 13 февраля 2018 г.
Ранее тренер российских лыжников заявил, что они уже выполнили медальный план на ОИ-2018.
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