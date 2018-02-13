Медведев поздравил лыжников Белорукову и Большунова с бронзовыми медалями ОИ-2018

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских лыжников Юлию Белорукову и Александра Большунова с завоеванием бронзовых медалей на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Дмитрий Медведев

РИА Новости