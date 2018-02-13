Тренер российских лыжников заявил, что они уже выполнили медальный план на ОИ-2018
Тренер российских лыжников Маркус Крамер прокомментировал выступление спортсменов на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
- Маркус Крамер
- РИА Новости
«Это великий день для нас: два молодых спортсмена завоевали медали. Это великолепно. Мы знали, что они сильные лыжники», — приводит слова Крамера РИА Новости.
Тренер отметил, что последние месяцы были тяжёлыми для команды.
«Выполнила ли сборная России медальный план на Олимпиаду? Это выглядит так», — добавил Крамер.
Ранее лыжник Панжинский заявил, что ему не удалось совершить чудо на ОИ-2018.
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