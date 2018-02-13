Латвийский конькобежец высказался о неприглашении Юскова на ОИ-2018

Латвийский конькобежец Харальдс Силовс прокомментировал неприглашение россиянина Дениса Юскова на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

«Думаю, это грустно, что всё так произошло. Я не обо всём информирован, но Юсков — очевидно лучший на дистанции 1500 метров. Мне правда грустно. Как спортсмен, я бы хотел видеть здесь всех, это было бы справедливо. Юсков точно бы финишировал в первой тройке. Хотя вы видели, много атлетов сегодня сделали ошибки. Это Олимпиада, даже лучшие оступаются. Я со всеми дружу и никого не подозреваю. Мне жаль, что не все могут участвовать. Не понимаю, почему МОК и WADA начали войну против спортсменов», — сказал Силовс в беседе с корреспондентом RT.

Ранее бельгийский конькобежец прокомментировал недопуск россиянина Юскова к ОИ-2018.