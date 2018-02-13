Бельгийский конькобежец прокомментировал недопуск россиянина Юскова к ОИ-2018

Короткая ссылка
Известный бельгийский конькобежец Барт Свингс высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать россиянина Дениса Юскова на Игры 2018 года в Пхёнчхане.
Бельгийский конькобежец прокомментировал недопуск россиянина Юскова к ОИ-2018
  • Барт Свингс
  • Reuters

«Мне сложно сказать, должен ли Юсков быть здесь или нет, я не знаю всех фактов. Не слышу, чтобы это много обсуждалось. Но это спорт, мы все хотим соревноваться с лучшими. А Юсков — действительно один из сильнейших конькобежцев», — сказал Свингс в беседе с корреспондентом RT.

Ранее сообщалось, что голландский конькобежец Нюис стал олимпийским чемпионом на дистанции 1500 м.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
Новости
Все материалы
Загрузка...
© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»,
2005—2018. Все права защищены.