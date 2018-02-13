Голландский конькобежец Нюис стал олимпийским чемпионом на дистанции 1500 м
Голландский конькобежец Кьелд Нюис стал олимпийским чемпионом на дистанции 1500 метров на Играх в Пхёнчхане.
Он показал время 1 минута 44,01 секунды.
Вторым стал его соотечественник Патрик Рёст (отставание 0,85 секунды), третьим — южнокореец Мин Сок Ким (+0,92).
Россиянин Сергей Трофимов финишировал 18-м (1:46,69).
Ранее конькобежец Кэй Сайто, выступающий в составе сборной Японии по шорт-треку на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, провалил допинг-тест.
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