Немка Гайзенбергер стала олимпийской чемпионкой в одноместных санях на ОИ-2018, Батурина — 15-я
Спортсменка из Германии Натали Гайзенбергер взяла золотую медаль в соревнованиях в одноместных санях на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
- Натали Гайзенбергер
- Reuters
Она показала результат 3 минуты 05,232 секунды.
На втором месте расположилась её соотечественница Даяна Айтбергер, третьей стала канадка Алекс Гоф.
Представительница России Екатерина Батурина заняла 15-ю позицию.
Ранее Альберт Демченко заявил, что российский санный спорт не заслуживает огульной критики после неудач на ОИ-2018.
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