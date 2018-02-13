Немка Гайзенбергер стала олимпийской чемпионкой в одноместных санях на ОИ-2018, Батурина — 15-я

Спортсменка из Германии Натали Гайзенбергер взяла золотую медаль в соревнованиях в одноместных санях на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Натали Гайзенбергер

Reuters

Она показала результат 3 минуты 05,232 секунды. На втором месте расположилась её соотечественница Даяна Айтбергер, третьей стала канадка Алекс Гоф. Представительница России Екатерина Батурина заняла 15-ю позицию. Ранее Альберт Демченко заявил, что российский санный спорт не заслуживает огульной критики после неудач на ОИ-2018.