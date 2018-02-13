Демченко заявил, что российский санный спорт не заслуживает огульной критики после неудач на ОИ-2018

Главный тренер команды России по санному спорту Альберт Демченко считает, что неудачи Романа Репилова и Семёна Павличенко в личном турнире на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане не являются поводом для огульной критики наставников, спортсменов и руководства Федерации санного спорта России (ФССР).

«В этой ситуации мне обидно за себя, руководство федерации и весь тренерский штаб. Как будто в сердцах сказанные обвинения могут перечеркнуть все заслуги и результаты за последние годы. Я, например, таких достижений в санном спорте даже не помню», — цитирует Демченко ТАСС.

Он напомнил, что за весь олимпийский цикл на счету российских саночников 84 медали, из которых 23 — награды высшей пробы.

Ранее завоевавший серебро на ОИ-2018 спортсмен из США заявил, что россиянин предложил ему свои сани перед Играми.