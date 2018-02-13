Лыжники Большунов и Панжинский вышли в полуфинал спринта на ОИ в Пхёнчхане
Российские лыжники Александр Большунов и Александр Панжинский преодолели четвертьфинальный барьер в спринте классическим стилем на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Большунов стал в своём забеге первым. Панжинский финишировал четвёртым в своём забеге, однако показал высокое время и смог отобраться в полуфинал.
Алексей Виценко не смог попасть в полуфинал.
Ранее сообщалось, что Большунов, Панжинский и Виценко вышли в четвертьфинал в спринте классическим стилем на ОИ-2018.
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