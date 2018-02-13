Лыжники Большунов и Панжинский вышли в полуфинал спринта на ОИ в Пхёнчхане

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Панжинский преодолели четвертьфинальный барьер в спринте классическим стилем на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Большунов стал в своём забеге первым. Панжинский финишировал четвёртым в своём забеге, однако показал высокое время и смог отобраться в полуфинал.

Алексей Виценко не смог попасть в полуфинал.

Ранее сообщалось, что Большунов, Панжинский и Виценко вышли в четвертьфинал в спринте классическим стилем на ОИ-2018.