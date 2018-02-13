Лыжники Большунов, Панжинский и Виценко вышли в четвертьфинал в спринте классическим стилем на ОИ-2018

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Российские лыжники Александр Панжинский, Александр Большунов и Алексей Виценко вышли в четвертьфинал в спринте классическим стилем на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Лыжники Большунов, Панжинский и Виценко вышли в четвертьфинал в спринте классическим стилем на ОИ-2018
  • Александр Большунов
  • Reuters

Большунов занял третье место, Панжинский — шестое, Виценко — 14-е. 

Андрей Мельниченко не смог преодолеть квалификационный этап. 

Ранее сообщалось, что Непряева и Белорукова преодолели квалификационный этап спринта классическим стилем на ОИ-2018.

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