Непряева и Белорукова преодолели квалификационный этап спринта классическим стилем на ОИ-2018
Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Белорукова преодолели квалификационный этап в спринте классическим стилем на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
- Юлия Белорукова
- Reuters
Непряева заняла шестое место в гонке, Белорукова финишировала 15-й.
Первой стала спортсменка из Швеции Стина Нильссон, второй — норвежка Майкен Касперсен Фалла, третьей — финка Криста Пармакоски.
Ранее двоеборец Яхин заявил, что не может привыкнуть к статусу OAR на ОИ-2018.
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