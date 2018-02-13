Непряева и Белорукова преодолели квалификационный этап спринта классическим стилем на ОИ-2018

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Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Белорукова преодолели квалификационный этап в спринте классическим стилем на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Непряева и Белорукова преодолели квалификационный этап спринта классическим стилем на ОИ-2018
  • Юлия Белорукова
  • Reuters

Непряева заняла шестое место в гонке, Белорукова финишировала 15-й.

Первой стала спортсменка из Швеции Стина Нильссон, второй — норвежка Майкен Касперсен Фалла, третьей — финка Криста Пармакоски. 

Ранее двоеборец Яхин заявил, что не может привыкнуть к статусу OAR на ОИ-2018.

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