Непряева и Белорукова преодолели квалификационный этап спринта классическим стилем на ОИ-2018

Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Белорукова преодолели квалификационный этап в спринте классическим стилем на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Юлия Белорукова

Reuters