Трихичев может перенести операцию на локте и пропустить ОИ-2018
Российский горнолыжник Павел Трихичев может пропустить оставшиеся старты на Олимпийских играх 2018 года.
- Павел Трихичев
- © Fabrice COFFRINI / AFP
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на тренера спортсмена Андрея Догадкина.
Он отметил, что падение Трихичева было серьёзным и спортсмену предлагают сделать операцию на локтевом суставе 14 февраля.
Догадкин заявил, что решение пока не принято, так как горнолыжник настроен подождать пару дней и посмотреть, что будет с рукой.
Ранее сообщалось, что российский горнолыжник Трихичев доставлен в больницу после падения на ОИ-2018.
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