Трихичев может перенести операцию на локте и пропустить ОИ-2018

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Российский горнолыжник Павел Трихичев может пропустить оставшиеся старты на Олимпийских играх 2018 года.
Трихичев может перенести операцию на локте и пропустить ОИ-2018
  • Павел Трихичев
  • © Fabrice COFFRINI / AFP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на тренера спортсмена Андрея Догадкина.

Он отметил, что падение Трихичева было серьёзным и спортсмену предлагают сделать операцию на локтевом суставе 14 февраля.

Догадкин заявил, что решение пока не принято, так как горнолыжник настроен подождать пару дней и посмотреть, что будет с рукой.

Ранее сообщалось, что российский горнолыжник Трихичев доставлен в больницу после падения на ОИ-2018.

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