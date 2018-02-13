Трихичев может перенести операцию на локте и пропустить ОИ-2018

Российский горнолыжник Павел Трихичев может пропустить оставшиеся старты на Олимпийских играх 2018 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на тренера спортсмена Андрея Догадкина.

Он отметил, что падение Трихичева было серьёзным и спортсмену предлагают сделать операцию на локтевом суставе 14 февраля.

Догадкин заявил, что решение пока не принято, так как горнолыжник настроен подождать пару дней и посмотреть, что будет с рукой.

Ранее сообщалось, что российский горнолыжник Трихичев доставлен в больницу после падения на ОИ-2018.