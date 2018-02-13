Российский горнолыжник Трихичев доставлен в больницу после падения на ОИ-2018
Заместитель главного тренера российских горнолыжников Анастасия Попкова сообщила, что Павел Трихичев был доставлен в больницу после падения во время соревнований в горнолыжной комбинации на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
- Павел Трихичев
- globallookpress.com
- © Michael Kappeler/dpa
«Есть несколько ушибов, он направлен в больницу. Сейчас проходит обследование», — приводит слова Попковой ТАСС.
Трихичев упал во время скоростного спуска и улетел в заграждения.
Miesten alppiyhdistetyn alussa nähtiin heti dramatiikkaa, kun Pavel Trikhichev ajoi rajusti ulos. Romar laskee numerolla 37. #PyeongChangFi#Olympialaisetpic.twitter.com/NsXjRTcx62— Eurosport Suomi (@EurosportSuomi) 13 февраля 2018 г.
Ранее сообщалось, что соревнования по скоростному спуску среди мужчин на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане было решено перенести из-за сильного ветра.
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