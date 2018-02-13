Российский горнолыжник Трихичев доставлен в больницу после падения на ОИ-2018

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Заместитель главного тренера российских горнолыжников Анастасия Попкова сообщила, что Павел Трихичев был доставлен в больницу после падения во время соревнований в горнолыжной комбинации на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Российский горнолыжник Трихичев доставлен в больницу после падения на ОИ-2018
  • Павел Трихичев
  • globallookpress.com
  • © Michael Kappeler/dpa

«Есть несколько ушибов, он направлен в больницу. Сейчас проходит обследование», — приводит слова Попковой ТАСС.

Трихичев упал во время скоростного спуска и улетел в заграждения.

Ранее сообщалось, что соревнования по скоростному спуску среди мужчин на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане было решено перенести из-за сильного ветра.

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