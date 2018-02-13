Российский горнолыжник Трихичев доставлен в больницу после падения на ОИ-2018

Заместитель главного тренера российских горнолыжников Анастасия Попкова сообщила, что Павел Трихичев был доставлен в больницу после падения во время соревнований в горнолыжной комбинации на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Павел Трихичев

globallookpress.com

© Michael Kappeler/dpa

«Есть несколько ушибов, он направлен в больницу. Сейчас проходит обследование», — приводит слова Попковой ТАСС. Трихичев упал во время скоростного спуска и улетел в заграждения. Miesten alppiyhdistetyn alussa nähtiin heti dramatiikkaa, kun Pavel Trikhichev ajoi rajusti ulos. Romar laskee numerolla 37. #PyeongChangFi#Olympialaisetpic.twitter.com/NsXjRTcx62 — Eurosport Suomi (@EurosportSuomi) 13 февраля 2018 г. Ранее сообщалось, что соревнования по скоростному спуску среди мужчин на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане было решено перенести из-за сильного ветра.