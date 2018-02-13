Шорт-трекистка Просвирнова вышла в полуфинал на дистанции 500 м

Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова вышла в полуфинал турнира на дистанции 500 метров на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Софья Просвирнова

РИА Новости

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