Шорт-трекистка Просвирнова вышла в полуфинал на дистанции 500 м
Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова вышла в полуфинал турнира на дистанции 500 метров на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
- Софья Просвирнова
- РИА Новости
- © Владимир Песня
Помимо россиянки в полуфинал квалифицировались итальянка Арианна Фонтана, британка Элизе Кристи, канадка Ким Баутин, голландка Яра ван Керкхоф, кореянка Чои Минджонг, а также спортсменки из Китая Чунь Юй Цюй и Фан Кексин.
Ранее сообщалось, что голландского конькобежца обвиняют в демонстрации неприличного жеста на церемонии награждения.
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