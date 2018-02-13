Шорт-трекистка Просвирнова вышла в полуфинал на дистанции 500 м

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Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова вышла в полуфинал турнира на дистанции 500 метров на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Шорт-трекистка Просвирнова вышла в полуфинал на дистанции 500 м
  • Софья Просвирнова
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Помимо россиянки в полуфинал квалифицировались итальянка Арианна Фонтана, британка Элизе Кристи, канадка Ким Баутин, голландка Яра ван Керкхоф, кореянка Чои Минджонг, а также спортсменки из Китая Чунь Юй Цюй и Фан Кексин.

Ранее сообщалось, что голландского конькобежца обвиняют в демонстрации неприличного жеста на церемонии награждения.

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