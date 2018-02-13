Украинский саночник готовил свой инвентарь к Олимпиаде в собственном гараже

Украинский саночник Андрей Мандзий готовил свой инвентарь к зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане в собственном гараже.

Об этом сообщает NewsOne.

На ОИ-2018 Мандзий на одном из заездов выпал из санок на скорости более чем 100 км/час, но смог поймать сани и усесться на них.

Его соотечественница Елена Стецькив также имела проблемы с управлением санями.

Украинские спортсмены не пострадали. Мандзий занял последнее, 40-е место на ОИ-2018, Стецькив стала 29-й.

Ранее российская саночница Татьяна Иванова, не допущенная до Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, заявила, что намерена выступить на Играх-2022 в Пекине.