Украинский саночник готовил свой инвентарь к Олимпиаде в собственном гараже

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Украинский саночник Андрей Мандзий готовил свой инвентарь к зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане в собственном гараже.
Украинский саночник готовил свой инвентарь к Олимпиаде в собственном гараже
  • Андрей Мандзий
  • Reuters

Об этом сообщает NewsOne.

На ОИ-2018 Мандзий на одном из заездов выпал из санок на скорости более чем 100 км/час, но смог поймать сани и усесться на них. 

Его соотечественница Елена Стецькив также имела проблемы с управлением санями. 

Украинские спортсмены не пострадали. Мандзий занял последнее, 40-е место на ОИ-2018, Стецькив стала 29-й.

Ранее российская саночница Татьяна Иванова, не допущенная до Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, заявила, что намерена выступить на Играх-2022 в Пекине.

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