Украинский саночник готовил свой инвентарь к Олимпиаде в собственном гараже
Украинский саночник Андрей Мандзий готовил свой инвентарь к зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане в собственном гараже.
- Андрей Мандзий
- Reuters
Об этом сообщает NewsOne.
На ОИ-2018 Мандзий на одном из заездов выпал из санок на скорости более чем 100 км/час, но смог поймать сани и усесться на них.
Его соотечественница Елена Стецькив также имела проблемы с управлением санями.
Hard to believe, but #Ukraine's Olena Stetskiv managed to recover from this.#Luge#Olympics#PyongChang2018pic.twitter.com/vx9eWAyRyo— fuboTV (@fuboTV) 12 февраля 2018 г.
Украинские спортсмены не пострадали. Мандзий занял последнее, 40-е место на ОИ-2018, Стецькив стала 29-й.
Ранее российская саночница Татьяна Иванова, не допущенная до Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, заявила, что намерена выступить на Играх-2022 в Пекине.
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