Саночница Иванова заявила, что недопуск до ОИ-2018 сделает её злее на трассе

Российская саночница Татьяна Иванова, не допущенная до Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, заявила, что намерена выступить на Играх-2022 в Пекине.

«Теперь, после всей этой ситуации с недопуском, конечно, буду ещё злее на трассе. Я всем сейчас говорю: у всех олимпийский цикл четыре года, а меня будет восемь лет. Полпути до Олимпиады-2022 пройдено, дни теперь пойдут на убыль, быстрее пройдут эти четыре года», — приводит слова Ивановой РИА Новости.

Иванова не получила приглашения на участие в ОИ-2018 от Международного олимпийского комитета, её апелляция в Спортивный арбитражный суд была отклонена.

Ранее Анфиса Резцова выразила сожаление, что её дочь, биатлонистка Дарья Виролайнен, живёт в России.