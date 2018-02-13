Фигурист Траньков: дал бы подзатыльник Коляде

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал выступление Михаила Коляды в командном турнире на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Так кататься нельзя. Он, видимо, не понял, что такое командный турнир. Если ты хочешь быть чемпионом и голоден до побед, нужно настраиваться в два раза сильнее. Выходить и так кататься на Олимпийских играх — это не лучший вариант», — сказал Траньков в прямом эфире ОКР ТВ.

Фигурист также сказал, что не смог бы удержаться от рукоприкладства после короткой программы Коляды в командном турнире.

«После его выступления я сказал, что слава богу, что не выступаю на этом командном турнире. Если бы я его в раздевалке увидел, дал бы подзатыльник», — сказал Траньков.

Ранее Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отметил, что ответственность за неудачное выступление Коляды должны разделить все члены его команды.